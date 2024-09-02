為促進中和土地公文化的傳承與發揚，中和區公所結合轄內土地公廟舉辦土地公文化祭相關慶典活動。（中和區公所提供）

為促進中和土地公文化的傳承與發揚，中和區公所結合轄內土地公廟舉辦土地公文化祭相關慶典活動，增強社區居民對土地公信仰的認識與參與。17日（農曆8月15日）是土地公「福德正神」得道升天的大日子，中和區埤仔頭福德宮、鎮福宫、烘爐地南山福德宮、碧河宮及鎮南宮等5間宮廟均有慶祝活動，讓更多市民感受並體驗土地公伯深厚的文化魅力。

土地公被認為是土地的守護神，掌管地方的福祉與安全，習俗每月農曆初一、十五為交易日，為慶祝交易成功及豐收，信眾通常會選在交易隔日準備供品祭拜土地公，以感謝神祇庇佑大家有豐盛食物，因而每月農曆初二、十六，有做牙例祭的傳統，俗稱做牙日，在土地公文化中具有重要意義，主要體現對土地公的敬畏與感恩之情。

中和公所說明，農曆8月15日是土地公「福德正神」得道升天的大日子，中和區埤仔頭福德宮、鎮福宫、烘爐地南山福德宮、碧河宮及鎮南宮等5間宮廟均有慶祝活動。埤仔頭福德宮於9月4日至9月11日，每日下午及晚上各有1場歌仔戲演出，早中晚3時段提供平安點心。

鎮福宫於9月8日至9月15日，每日下午及晚上各有1場歌仔戲演出，還有千足金龜、平安餅龜等大家乞回，9月17日加碼分送平安湯圓、來捐血送價值千元好禮。

烘爐地南山福德宮於9月17日至9月18日開設立體停車場到後山停車場接駁服務，提供素食點心、自由求還盒裝紅龜粿吃平安；碧河宮於9月16日至10月1日，每日下午及晚上各有1場歌仔戲演出。

鎮南宮於9月26日至9月30日，每日下午及晚上各有1場歌仔戲演出，另於9月26、27日歡迎同樂搓湯圓、吃平安圓還有平安麵。中和公所提醒民眾，別忘了前往土地公廟參拜，添財運、接好運，財到福到平安到，土地公公來保庇。

中和區長楊薏霖表示，新北市府高度重視傳統文化的保存與傳承，中和推動土地公文化祭已邁入第12年，集結地方廟宇活動不僅是對土地公信仰的尊重與繼承，更是為了加強社區居民之間的聯繫，讓大家在這個充滿歷史意義的文化氛圍中，共同感受土地公對地方的庇佑與祝福。

中和公所補充，公所亦積極籌備土地公文化慶典活動，計劃於11月2日（做牙日）舉行，將是一場集結各宮廟的盛事，涵蓋祈福儀式、傳統表演、美食市集等豐富多彩的內容。更多訊息歡迎關注中和區公所官方網站及臉書「大中和土地公文化祭」粉絲專頁。