國家衛生研究院與台東大學簽訂「高齡科技－建構社區跨域資源整合平台-東部示範場域計畫」合作協議。（蕭嘉蕙攝）

國家衛生研究院以台東縣作為東部高齡科技計畫示範點，攜手台東大學建置原住民族語庫，進一步開發「類ChatGPT」的智慧語音平台。（蕭嘉蕙攝）

為促進高齡族群善用智慧科技，便於獲取健康管理、社會支持等資源，國家衛生研究院執行4年期高齡科技計畫，以台東縣作為東部示範點，攜手台東大學建置原住民族語庫，進一步開發「類ChatGPT」的智慧語音平台，雙方2日簽訂合作協議。

國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅指出，台灣所使用方言種類多元，包含閩、客及原住民族語，而現有原住民族語庫尚未涵蓋台東地區所用族語。

國家衛生研究院借助台東大學之力充實建置原住民族語庫，共同推動台東地區高齡普惠科技應用及發展。由國衛院扮演後端技術提供角色，台東大學則透過校內校內原住民專班、USR大學社會責任計畫等管道，實地前往部落社區、部落文化健康站等地採集錄製族語音訊。

台東大學校長鄭憲宗強調，傳統導入創新思維即可邁向永續，此次院校合作可謂東部首屈一指，將開發原住民族語的大型語言模組，工作項目包含蒐集語庫、系統訓練等，並力求介面簡易、好操作。

邱弘毅表示，未來目標是建立原住民族語版「ChatGPT」工具，部落長者進入平台後，只要動口下指令，即可啟動搜尋服務，提供食、衣、住、行等資源。舉例而言，當長者說出自家地址，便可透過GIS（地理資訊系統）定位，列出距離其最近的醫療院所。

第一線照服員savi則指出，蒐集語音、建置語庫有助族語保存及復興，但多數長者現已滿足於所會的APP（應用程式），對於智慧語音平台使用需求性、接受度恐怕不高。