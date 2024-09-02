總統府日前公布新任司法院正副院長以及大法官提名人選，遭國民黨團痛批「史上最爛大法官提名名單」，呼籲重提人選。對此，總統府今天表示，7位被提名人在學術界、司法界都有相當資深卓越的資歷與表現，足以擔任大法官之職務，期盼朝野黨團能理性審查。

立法院國民黨黨團今天（2日）召開記者會，痛批新任司法院正副院長以及大法官提名人選，尤其曾擔任賴清德競選總部主委的姚立明被提名擔任司法院副院長，都是爭議滿滿。揚言倘硬要提名這群大法官人選，國民黨團將會依據黨團所訂的審查標準，嚴格把關。

對此，總統府發言人郭雅慧表示，本次大法官提名審薦小組秉持四項核心精神審薦被提名人，分別是「專業性」、「進步性」及「國際化」，並「兼顧理論與實務」。

她說，此次7位被提名人，皆富有深厚的法學素養及進步的民主人權理念，在學術界、司法界有相當資深卓越的資歷與表現，足以擔任大法官之職務。

郭雅慧表示，總統府已將大法官提名人的咨文送至立法院，期盼朝野黨團能理性審查。未來若立法院通過人事案，相信這7位大法官被提名人都將依循《司法院組織法》的精神，秉持超然黨派的立場獨立行使職權，不受任何干涉。