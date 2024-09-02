9月是《女人我最大》的生日月，本月的數位策展封面人物特別邀請到《女人我最大》的靈魂人物–—時尚教主藍心湄以及好友吳速玲，兩位不同世代的女性，各自分享她們如何自信展現，並活出自己最美的樣子，分別用代表的顏色來描繪各自在每個人生階段中的心境。藍心湄：「青春不是年華，而是心境」，在此次訪談中將分享他們面對各自人生的智慧和經驗。

藍心湄在本月封面拍攝中，再次展現了她無可替代的風采，歲月的摺痕在她身上不僅沒有留下痕跡，反而成為她自信與力量的象徵。訪談中當被問及年齡對她的意義時，她微笑著說：「年齡，豐富了我的人生！」簡單的一句話，正如她精彩人生的寫照，從20歲的好奇白色、30歲的溫暖黃色、40歲的陰暗黑色，到50歲的成熟灰色，藍心湄用色彩描繪出她的人生軌跡，也展望未來60歲的「透明」，一切看開、看透，人生更加精采。

藍心湄維持一貫霸氣風格拍照。（TVBS提供）

「看穿，不說穿！」這句話是她的人生圭臬，提醒她在面對困難和挑戰時，保持冷静和智慧。從早年為家人付出，到如今懂得為自己思考，她認為這種平衡讓她變得更加美好。藍心湄的智慧和經驗，不僅是她個人的成就，也是對所有女性的一種啟示：在經歷淬鍊後，懂得適時為自己著想，才能綻放出更耀眼的光芒，她的人生哲理無不體現出無堅不摧的智慧。

吳速玲展現成熟女人的魅力。（TVBS提供）

此次同場一起拍攝，同樣在演藝圈中熠熠生輝的吳速玲，也用色彩來分享自己人生各階段的心態。20歲的她像鮮黃色，充滿好奇心和探索精神；30歲的她是內斂的朱紅色，面對生活的挫折與磨練；而40歲的她則像暖橘色的夕陽，找回了迷失已久的自我，過得自在且腳踏實地，「現在，45歲的我，學會用更平和、豁達的心境面對人生。回首過往，無怨無悔，每個階段的經歷，成就了現在的自己。」經歷過婚姻的轉折和離婚，她更加明白了自我照顧的重要性，「照顧好自己，一切就會好！」這是她對年輕女性的忠告，也是她自己人生的體悟。經歷過20歲的天真無畏、30歲的迷惘彷徨，直到40歲的自我覺醒，吳速玲如今清楚知道夢想在哪裡，並勇敢追求屬於自己的幸福。