賴盈吟擅長用光影及明暗色調的處理方式，呈現各種樂器的魅力。（台南市政府祕書處提供／張毓翎台南傳真）

從小學琴的賴盈吟，因對繪畫藝術的熱愛從未消退，40歲在丈夫的鼓勵下開始學肖像畫，其作品融入音樂元素，別有特色，曾受邀到奧地利和瑞士舉辦個人油畫展，出身台南的她，將藝文回饋故鄉，9月在新營民治市政中心一樓大廳舉辦「畫室琴聲」油畫展，精選28幅畫作展出。

賴盈吟1972年出生於台南善化，5歲就開始學琴，21歲從音樂學院畢業後，隨即追隨2個姐姐腳步，遠赴奧地利維也納音樂學院並取得演奏碩士學位，40歲出自於對繪畫的熱愛，隨新加坡肖像畫家蕭學民習油畫至今，47歲受邀於奧地利維也納和瑞士日內瓦開油畫個展，油畫作品被北京大學、北京清華大學收入典藏。

賴盈吟說，很感謝父親栽培和支持，不管在音樂方面，或是繪畫上，在47歲那年，有幸受邀於國外奧地利和瑞士舉辦個人油畫展，當時駐維也納史亞平大使、佛光山住持覺容師父並為畫展剪綵，是莫大的鼓勵。

她說，這次「畫室琴聲」展覽，想傳達的理念，是希望通過畫作讓觀眾感受畫面中的生命經驗與音樂律動，8日將舉辦開幕音樂會，15日特邀蕭學民舉辦藝術講座，歡迎大家共襄盛舉。