民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率案，遭北院裁定無保請回。對此，常評論時事的精神科醫師沈政男認為，柯P被胡亂搜索與聲押，凸顯國家問題，心疼柯P受難，喊話柯P下一步就是「搭救彭振聲」，將被壓迫與凌虐的經歷，反思成新論述，力挺柯P走向2028。

沈政男在臉書發文，柯文哲被胡亂搜索與聲押，凸顯了這個國家的種種問題，其中之一就是公民社會的貧弱與失能，任憑政治惡鬥的氛圍瀰漫，穿透其間，宰制了多少人的認知與情緒，只能隨著政黨與政治人物起舞，根本沒有獨立自主的思辨與表達能力。

沈政男說，法院的聲押裁定聲明裡，有提到任何不法金流嗎？顯然，檢調就是大舉搜索柯文哲住家後，看了陳珮琪的提款卡紀錄，就在那邊自己編故事，逼得人家連長輩過世的悲痛往事都要在你一個莫名其妙的陌生人面前重新提起。這筆帳，要怎麼算？就算在2028的總統選票上頭。

沈政男說，柯文哲現在是最了解台灣司法有什麼問題的政治大咖，這一點應該沒有人會不同意吧？光憑這一點，2028的總統選戰，柯文哲就不會缺席！

雖然柯文哲回來了，但前台北市副市長彭振聲卻被羈押，法院羈押理由：彭振聲曾在都委會多次會議上或預設立場，或違反議事規則，或無視委員之反對意見，或指定「支持補償京華城之委員」以及「較無經驗之委員」擔任專案小組之召集人。

沈政男認為，一個不怎麼大的建案，容積率給你提升一些，就要被羈押？即使讓廠商多賺1、200億，又怎樣？整個社會有什麼損失嗎？

他建議，柯文哲下一步最重要就是搭救彭振聲，接著要把這段被壓迫與凌虐的經歷，反思以後形成新的論述，並帶領民眾黨與支持者，以及更多希望台灣更好的民眾，一起往前走，走向2028。