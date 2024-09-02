交通部為強化高風險駕駛人駕照管理，修法發布自2024年10月31日起，受駕照吊銷禁考處分6年以上重新考照者、受吊銷禁考處分未達6年重新考照者、受吊扣1年以上或吊扣未達1年者，應參加道安講習及結清違規罰鍰，並在6年觀察期間換發1、2、3或6年的短效期駕照，違者可罰1800至3600元。

公路局表示，高風險駕駛換發短期駕照政策，自10月31日起實施。（公路局提供／陳祐誠台北傳真）

2013年7月1日起，除職業駕駛人、癲癇患者、外國人及年滿75歲高齡者須定期換照外，其餘免再換發駕照。但違規情節較嚴重駕駛人對道路安全存有較高風險，透過道安講習及在一定期間（6年）觀察其行為是否導正，有其必要性。

公路局指出，駕照受吊扣處分，原領駕照效期至吊扣處分屆滿日止，原照不再發還，應依規定換發3或6年效期駕照，而受吊銷處分重考領駕照者，僅核發1或2年效期駕照。

高風險駕駛人須於駕照有效期間屆滿前後1個月內，至公路監理機關換發新照，未依規定申請換發，駕照逾期不得駕車，違者將處1800元以上、3600元以下罰鍰，並禁止其駕駛。