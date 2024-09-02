大馬小天后晨熙（Ribbon ）近日來台宣傳新單曲〈蝴蝶〉，今媒體見面會上，好友王欣晨到場力挺。從小就是歌唱比賽常勝軍的晨熙，12歲前共奪得57個冠軍，前後共獲得約莫近60萬台幣的獎金，她受訪提到比賽獎金全交由爸媽補家用，意外透露自小家境不好，一家人常因積欠房租被趕，從小到大搬了20幾次家。到處流浪的感覺，讓她許願為家人買一間房子，而這個目標終於在去年達成，她在老家檳城買下一間50幾坪約莫400多萬台幣的家。

晨熙外表亮眼且天生擁有好歌喉，14歲時就有經紀公司找上門邀合作，她2012年參演電影《Kara King冠軍歌王》、2015年於電影《再見，我愛你》擔任女一，表現備受矚目，之後因演唱電影《再見，我愛你》主題曲被發掘，2016年以歌手身份推出〈你就不要說愛我〉才正式踏入歌壇。

晨熙來台宣傳新單曲。（星辰娛樂提供）

從小經歷大大小小比賽的她，想法觀念比同齡成熟許多，為了照顧失明的媽媽以及曾經歷小中風的爸爸，她專心工作賺錢無意談感情，單身超過5年雖身旁有瞹眛對象但不急著定下來，且希望將來另一半擁有大叔型外表。剛過29歲生日的她笑說：「大叔型比較有安全感，年紀大我20幾歲都能接受，離過婚可以但不用顧小孩，我想要被寵。」笑認自己就像個小孩，不適合當後媽。