「2024新北嚴選」報名件數創下歷史新高，今年有超過700件作品參賽，最後有45項特色商品、40家美食名店以及19項新北茶點獲獎。（陳慰慈攝）

2年1度的「2024新北嚴選」報名件數創下歷史新高，今年有超過700件作品參賽，經過由民眾擔任的全民評鑑家及專家評審後，共有45項特色商品、40家美食名店以及19項新北茶點獲獎。新北市長侯友宜今（2）日出席頒獎表示，市府有責任結合業者，把好的商品行銷介紹給全台甚至世界認識，為產業創造最大商機。

侯友宜表示，新北市有404萬人口，具有多元的文化以及產業風貌，也是全台最大的城市。為推廣新北市特色店家及伴手禮業者，市府每2年辦理一次新北嚴選徵選活動，邀請業者一同打造新北嚴選專屬品牌，將新北市的美食、特色店家及商品推廣給大家。

侯友宜說，今年結合地方農特產新增「新北茶點」類別，除了徵選適合搭配坪林文山包種茶的特色茶點，另與新北市糕餅公會及烹飪公會合作，應用坪林文山包種茶製作特色茶點及茶食，並藉由工作坊媒合，促進地方特色商品發展，為坪林的茶產業創造商機與經濟效益。

經發局說，為結合坪林在地自然景觀及本次研發的特色茶點及茶食，今年也特地規畫10月12日及13日的2場「坪林小旅行」，每場限量20名，每人收費200元。遊程包含專人導覽坪林茶業博物館、宗慶屋古日本文物、走逛坪林老街、特色餅乾DIY及品嘗4道特色茶點等，活動於9月5日上午10時開始在ACCUPASS平台受理報名。

經發局表示，新北市將積極幫助新北業者拓展市場，要將新北好商品、好味道推廣至全台，帶動庶民經濟發展。本次獲選入圍名單可至新北市經發局網站或上活動官網查詢。