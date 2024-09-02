京華城容積率案延燒，台北市前副市長彭振聲今（2）日凌晨被法院裁定羈押禁見，而裁定理由提及現任都市計畫委員會執行秘書邵琇珮為共犯，且「顯可疑係因畏罪而潛逃中」，讓邵琇珮透過李四川喊冤；台北地方法院今指出，裁定理由並沒有指邵琇珮確實潛逃，只是依檢方提出聲押資料，採用的串證理由之一。而邵女也在今上午10前抵達廉政署應訊，是否要移送複訊，還在等待檢方指示。

北院指出，裁定理由提及「共犯邵琇珮則顯可疑係因畏罪而潛逃中」，是依檢方提出的聲押資料採用的串證理由之一，且用語為「顯可疑」，並沒有指邵琇珮確實有潛逃，強調後續偵查作為仍依台北地檢署偵辦進度為準。

法院認為，彭振聲涉犯貪汙治罪條例對於主管或監督事務圖利罪，犯罪嫌疑重大，且彭振聲與應曉薇、沈慶京等人間，犯意聯絡、行為分擔為何等仍事實未明，有待檢察官釐清。

北院認為，彭曾為台北市副市長，並為都委會之會議主席、本案之專案管理人，堪認其為本案之上層及關鍵角色，故其對本案犯罪事實應知之甚詳而與其他共犯互具證人適格，利害本多有一致之處。

另共犯應曉薇、沈慶京亦俱為本案上層共犯，這些人經北院訊問後，亦均否認犯行，並均為北院認定有串證之虞而羈押禁見中。而共犯邵琇珮則顯可疑係因畏罪而潛逃中，堪認彭與本案共犯已有互相配合為不實陳述之動機及可能。

由於本案既有諸多重要待證事實未明，而被告、共犯均已有不據實陳述之情形，亦有互相配合為不實陳述之動機及可能，故應認有相當理由足認彭有勾串共犯之虞。

北院表示，京華城案所涉罪名本已重大，且所圖得之利益及賄賂之金額均極為龐大，故國家實現本案刑罰權之公益甚重。

★未經判決確定，應推定為無罪。