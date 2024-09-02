Red Bull Showrun Taichung將於9月28日登場，市長盧秀燕今開箱紅牛賽車彩繪捷運列車。（陳淑娥攝）

Red Bull Showrun Taichung將於9月28日登場，市長盧秀燕今開箱紅牛賽車彩繪捷運列車。（陳淑娥攝）

Red Bull Showrun Taichung將於9月28日登場，市長盧秀燕今開箱紅牛賽車彩繪捷運列車。（陳淑娥攝）

Red Bull Showrun Taichung將於9月28日在市政路封街展演，市長盧秀燕2日赴台中捷運北屯總站開箱紅牛賽車彩繪列車，有「市政路」路標、賽道及燒胎痕跡，彷彿身歷其境。盧秀燕表示，賽車展演單日預計帶動超過3萬人潮，近8成是外地遊客，呼籲大眾搭乘捷運到現場同嗨！

市長盧秀燕表示，眾所矚目的台灣第一、亞洲唯一的Red Bull Showrun Taichung將在市政路登場，市府已進行最後整備階段，當天除了有全世界排名第一的F1車手展演外，市府推出相關活動，包括把展演現場複製到捷運車廂內，更加碼6大優惠活動。

盧秀燕驚喜開箱Red Bull Showrun Taichung車廂，她說，車廂內有「市政路」路標、列車地板變賽道以及地上有燒胎痕跡等，彷彿身歷其境，邀請大家搭彩繪列車。盧秀燕興致一來，當場「撩落去」示範打卡POSE，只見她或坐或站或蹲，一連更換好幾種姿勢，架式十足，現場來賓大飽眼福。

盧秀燕說，紅牛車隊在美國選擇華盛頓、在日本選擇東京、在捷克選擇布拉格舉辦，地點多都在首都，而在台灣選擇台中，說明台中在世界眼中有首都級的表現。此外，賽車展演單日預計帶動超過3萬人潮，近8成是從外地抵達台中的遊客，呼籲大眾搭乘捷運到現場。

「因為No.1，所以No.1才來台中，也因為台中NO.1，所以才有F1」！立法院副院長江啟臣指出，自己7月底曾造訪布拉格，看到全球各大城市相繼舉辦Red Bull Show Run，如今來到台中，心中充滿感動，顯見台中已與全球其他國家首都並駕齊驅，具備台灣「首都級城市」的能量與實力。

6大台中加碼活動從「食、宿、遊、購、行」均享優惠，包括超過200家特約店家、國運中心2人同行1人免費、公車捷運單日票最低63折、限量Red Bull授權悠遊卡、台中通APP答題挑戰抽原廠模型車與住宿券，以及逢甲、一中商圈限量500元優惠券等好康。

運動局說明，活動當天，市府廣場前將設置1300吋大螢幕轉播，並同步展出RB19冠軍賽車與眾多美味餐飲小吃，為Red Bull Showrun Taichung增添美味氣息，現場也展售專屬周邊商品，歡迎大家一起感受世界一級賽車飆速展演的刺激。