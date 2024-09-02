美國晶片巨頭英特爾（intel Corporation）面臨成立56年以來最大的經營危機，傳出正在考慮分拆IC設計與晶圓代工，事實上，台積電創辦人張忠謀早就預告，雖然英特爾在晶圓代工領域追趕台積電，對台積電存在陰影，但他並不看好英特爾，如今看來一語成讖。

英特爾近年來積極推動晶圓代工事業，反而拖累營運，上季淨虧損16.1億美元，分析師預估明年出現更多虧損。根據美國媒體報導，英特爾正與投資銀行合作，討論各種方案，包括分拆IC設計與晶圓代工，激勵英特爾上周五股價飆升逾9%。

英特爾今年初發表系統級晶圓代工（Systems Foundry）服務，原本急欲挑戰台積電龍頭地位，不過張忠謀去年10月中回台積電參加運動會，就明白指出，他不看好英特爾。

張忠謀強調，台積電早在10年前就採用「經驗曲線」模型，「經驗曲線」做得越多，成本減低的機會越多，台積電擴大研發與投資，並與客戶、供應商建立合作夥伴關係，是取得領先的一大秘訣。

針對英特爾發展晶圓代工，張忠謀直言，雖然英特爾正運用「經驗曲線」模型追趕台積電，但他並不看好，其具備美國本土企業的競爭優勢，卻缺乏服務客戶的精神。