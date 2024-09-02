彰化女中在暑假期間前往美國印地安納州，展開為期10天實體語言及教育文化之旅，獲得當地媒體關注報導。（葉靜美攝）

彰化女中同學林琬錡（左起）、唐力安、李亦甯、潘婕妤分享前往美國展開「海外交流學習」的收獲。（葉靜美攝）

彰化女中延續近百年「海外交流學習」傳統，41名師生在暑假期間，由校長陳香妘帶領首度前往美國印地安納州，展開為期10天實體語言及教育文化之旅，學生們跟著美國學伴，實際進入教室一同學習，完整體驗美國學生上課情形，10天的學習之旅，讓學生們覺得收獲滿滿，也「更敢講英文了」。

為了此次學習之旅，彰化女中與美國印第安納州Logansport高中，從2年前就開始規畫，2校學生透過線上進行交流及課堂分享；彰女校長陳香妘表示，彰女約在90年前，就有帶著學生坐船到日本進行「海外交流學習」的傳統，20年前開始，再度展開海外學習之旅，多是前往鄰近的日本、韓國，這次是創校105年來首次前進美國。

36位參與「海外交流學習」的彰女同學，跟著Logansport高中的學伴，實際進入教室一同學習，一同按照學校安排的午餐時間到學校餐廳用餐，融入當地學習與生活，課餘時間參觀法國公園、洛根斯波特市中心、傑羅拉曼長屋博物館(Jerolaman-Long Home Museum) 、乘船遊覽德爾斐(Delphi) 、參觀普渡大學(Purdue University)等，收獲滿滿。

「回來後，感覺語言靈敏度更高了，也更敢講英文了」！在與美國高中生隨班學習中，今年升上高三的雙語班學生李亦甯表示，寫作文時，變得更容易想到應該運用哪些文法；潘婕妤則說，此次學習之旅讓她感受到數學「微積分」是最無國界、無語言隔閡的科目，當地老師都從基本思考來引導解題，而不是要學生死背公式、套用，她都聽得懂。

剛升上高二的「琬安」2人組，林琬錡說，美國互動式教學方式與台灣很不同，著重個人的想法與感受，她認為化學課最有收穫，即使是最基本的化學原理或反應，當地老師也會鼓勵學生去嘗試，動手操作，從「做中學」；唐力安則說，英文課讓她獲益良多，學生分組討論，也勇於分享，即使說錯也一笑置之。

陳香妘說，Logansport高中將教材放入平板中，全校學生都使用平板上課，老師充分利用平板，未來將把此一觀念與老師們分享，讓教學更提升，落實「雙語及國際教育」，為往後的課程設計與教學方向，開創新思維和新模式。