【全程字幕】邵琇珮畏罪潛逃？蔣萬安曝政風處已聯繫 揭京華城案判刑確定將停工 @ChinaTimes

前台北市副市長彭振聲涉嫌京華城弊案，遭台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押禁見獲准，彭振聲遭押的關鍵人、台北市都委會執行祕書邵琇珮，台北地檢署懷疑她涉及圖利罪嫌，今已指揮廉政署約談她到案，稍晚將依被告身分移送北檢訊問。

彭振聲遭羈押原因，依據台北地院裁定書出，是因「共犯」邵琇珮則顯可疑係因畏罪而潛逃中。邵女曾任台北市政府都市發展局總工程司，目前是都委會執行祕書。

邵琇珮為台大建築城鄉研究所碩士，曾任台北市都發局總工程司、台北市都市計畫委員會執行秘書，具備都市發展政策、規劃及更新開發專業，也是北市府重要的都市規劃主力；而邵作為京華城弊案的最關鍵人物。

內部人士透露，2020年10月12日京華城案中的一場關鍵學者專家諮詢會議由邵琇珮主持。該會議後，京華城案的容積率逐步確定為560％，這可能是檢方有意約談邵琇珮的主因之一。

國民黨台北市議員游淑慧表示，早在8月26日她邀請彭振聲來議會作證時，曾要求邵琇珮出席交叉對質，發現她自8月19日開始請假至8月30日。

不過，邵女已返台，據了解，邵琇珮的出國行程是去年就已經安排好的年度旅遊計畫。與其家人聯繫後，家人確認她已按計畫如期回國。由於今天有事未能到班。

★未經判決確定，應推定為無罪。