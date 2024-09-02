摩羯颱風目前位於鵝鑾鼻南南東方770公里海面上，向北北西進行，氣象署預估明、後天颱風最接近台灣，之後進入南海，朝西移動，對台灣直接影響的機率低，不過明晚起至周五受颱風外圍環流影響，東半部、大台北及北海岸有短暫陣雨，中南部午後雷陣雨。

氣象署表示，現在台灣南方、菲律賓呂宋島一帶雲系多，摩羯颱風先偏西北移動，受北邊高壓導引氣流再轉西前進，到南海、廣東沿海，影響台灣的機率低。明、後天（3、4日）摩羯颱風最接近台灣，台灣受颱風外圍環流影響，周三颱風進入南海稍增強，越來越遠離台灣，不過會帶來南海水氣影響天氣。

氣象署說，明天（3日）下午開始颱風外圍環流接近，東南部及恆春半島轉雨，明晚到周五（3～6日）受颱風外圍環流影響，東半部、大台北、北海岸有間歇性短暫陣雨，中南部午後雷陣雨明顯。

摩羯颱風往南海前進。（翻攝自氣象署）

氣象署說，颱風進入南海後帶來水氣，周五（6日）南部午後斷斷續續有雷陣雨，周六、日（7、8日）台灣進入低壓區環境，水氣多，南部及東南部有短暫陣雨，其他地區午後雷陣雨。