近日有網友在網路發文指搭星宇航空，碰到星宇董事長張國煒親駕，但降落技術不佳，釣出張國煒親自留言道歉，「那是訓練航班，那不是我飛的」，引起熱烈討論，另一名搭過星宇航空的男網友說，搭過一次K董開的飛機，降落滿穩的，唯獨唸英文很不順，又再引張國煒留言，自嘲是「台灣死孩仔」，還說英文不是強項。
原PO昨（1）日於《Threads》指出，搭過一次K董開的飛機，降落滿穩的，但是唸英文的注意事項，不是很順。貼文釣出張國煒親自回應，自嘲「我本來就是台灣死孩仔」，英文不是強項，直呼「拍謝啦。」
一票網友看到張國煒在Threads「海巡」回留言，大讚作風親民，完全沒有董事長高高在上的樣子，「張董真的很平易近人」、「K董講話真的很有料人，也很有趣」、「笑死！K董親自回覆」、「好讚的老闆，朝聖＋1。」
由於張國煒的Threads帳號未設定大頭貼，也沒有名人專屬的藍勾勾，有部分人懷疑是否為本人，星宇航空公關表示，張國煒的社群平台都是他親自管理，網路的PO文應是董事長親回，因此有不少人勸張國煒向官方申請藍勾勾認證，以防被有心人誤傳假消息。
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