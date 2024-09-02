涉入京華城案的民眾黨主席柯文哲今（2）日凌晨被台北地院裁定無保請回，引發外界熱議，北檢則將提抗告，前立委郭正亮認為，威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇和台北市前副市長彭振聲被羈押，是北檢行動的成果，而這3人也將是柯羈押與否的變數。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，從北院認定柯文哲「犯嫌不重大」可看出，北檢急就章辦案，主因是因為沈慶京和應曉薇有逃跑跡象，所以北檢不得不啟動辦案，「本來聽到的時間是9月5日」，這使得北市都發局前總工程司邵琇珮沒約談就被列為共犯。

不過，郭正亮也指出，別低估北檢，現在只是首輪裁決結果，他們正在想要如何抗告。他提到，一度因涉貪遭羈押的桃園市前市長、海基會前董事長鄭文燦，起初也是被裁定請回，但最後檢方還是抗告成功，接下來就看他們怎麼提抗告事證。

郭正亮認為，儘管倉促，但沈慶京、應曉薇和彭振聲都被收押，所以北檢的行動不是沒有成果，後續還是有文章可做。他指出，被羈押的待遇不好、很不舒服，而沈慶京、彭振聲年紀都大，會不會因環境問題又說出新事證，讓北檢有面對北院有新的說詞，「變數就在這3個人」。

★未經判決確定，應推定為無罪。