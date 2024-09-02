「潘帥」潘瑋柏2020年7月宣布和「大陸最美空姐」宣雲（Luna）結婚，直到去年底在峇里島補辦婚禮。不過兩人婚後相當低調，儘管曾傳出宣雲結婚時就有了身孕，也早已升格當爸媽，但潘瑋柏始終沒有證實。如今被大陸狗仔拍到夫妻倆帶一名小女孩到上海迪士尼玩，指稱這就是潘瑋柏的女兒，一家三口首次同框亮相。

大陸狗仔「攝影劉大錘」稍早公開影片，標題直接就寫著「潘瑋柏女兒首曝光」。畫面中只見宣雲身穿粉色上衣搭配藍色褲裙，身材依舊相當纖細，看不出來已經生過小孩。而一旁娃娃車內，則坐著她與潘柏的女兒，拍攝者表示女娃目測約4歲。行走過程中，宣雲不時將傘靠向嬰兒車，似乎深怕女兒會不小心淋到雨，潘瑋柏則是早早將車停在路邊，準備迎接妻小到來。

潘瑋柏一家三口首次同框亮相。（圖／微博）

潘瑋柏一家三口同遊迪士尼。（圖／微博）

至於潘瑋柏則不改過往低調作風，戴著口罩及黑框眼鏡，還把帽T套在頭上，似乎希望不要被人認出，讓一家三口能好好享受天倫之樂。影片曝光後，網友紛紛留言：「這藏得真好」、「記得之前看過他車上有婴兒座椅」、「潘瑋柏帥氣，老婆也漂亮，一家三口很幸福」。不過多數網友還是希望能給他們私人空間，不要做出過度打擾的行徑。