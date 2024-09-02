為強化社會大眾對詐騙識別能力，內政部警政署刑事警察局及台北富邦銀行等35家銀行業者聯合成立的「鷹眼識詐聯盟」，2日在數位發展部數位產業署指導下，全面展開大規模防詐宣導行動，創新推出有趣的數位防詐遊戲，透過沉浸式體驗讓民眾精準測出自己的「好騙度」，將於35家銀行旗下超過4600家營業據點進行反詐廣宣，期望以科技與創意為武器，喚起國人對詐騙議題的關注，加強全民識詐力

和警惕意識，攜手對詐騙全面宣戰。

「鷹眼識詐聯盟」推出的數位防詐遊戲「你是詐騙集團眼中的？」，採用了創新的沉浸式體驗設計，讓民眾置身於假冒親友、網絡購物、假冒公務人員等各種詐騙情境中，親身體驗被詐騙的過程。遊戲中的每個選擇，都將影響後續情節發展及得分，玩起來更新鮮有趣，每個步驟都由民眾自行選擇，能夠有效增加個人對詐騙手法及話術的認知，提升生活中防詐意識和應對能力。

「鷹眼識詐聯盟」將在各聯盟行超過4600個營業據點，同步刊登全新反詐廣宣，以虛實結合的老鷹形象結合銳利鷹眼，體現「鷹眼識詐聯盟」結合實體與科技，從線上到線下全方位阻詐的決心，希望透過此廣宣提醒公眾重視詐騙危害。

數位產業署表示，詐騙手法的不斷翻新，防詐工作也需持續創新升級，很樂見此次「鷹眼識詐聯盟」挺身而出，運用數位科技與創意強化全民防詐知能，與政府部門共同對抗詐騙犯罪。

內政部警政署表示，截至今年6月底，鷹眼識詐聯盟成員銀行透過鷹眼模型等科技手段，已成功圈存逾新台幣3.6億元不被詐騙集團移轉，有效減少詐騙損失，感謝各家金融機構全力配合警察機關，防杜詐騙案件，保護民眾財產。「警力有限、民力無窮」，本次「鷹眼識詐聯盟」推出的數位防詐遊戲及分行防詐廣宣就是公私協力的最佳示範。

北富銀風控長蔡永原表示，打擊詐騙是全民共識，更是金融機構的重要使命。北富銀長期以來積極落實各項防詐工作，在分行端加強臨櫃關懷、強化開戶審查程序，及時攔阻民眾受損，同時也致力於科技防詐，開發「鷹眼模型」AI 偵測專利技術並與金融同業共享。