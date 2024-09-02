新北市樹林區佳園路4樓透天厝昨（1）日清晨6時許傳出火警，大量黑煙從2樓窗戶竄出，警消獲報到場，獲悉該戶居住祖孫3代共10人，尚有4人受困屋內，消防人員迅速破門及使用雲梯車進入搶救，順利從3、4樓救出4人，均輕微嗆傷預防性送醫，2樓起火處燃燒面積約10平方公尺，起火原因鑑識中。

據了解，該棟透天厝2樓住的是祖父母，3兒子夫妻及1對孫子女住在3樓，4樓則是住著大兒子夫婦和2名孫女。昨天清晨火警發生時，2樓祖父母已外出運動，3樓剩1對孫子女在家，4樓則有大媳婦和2名孫女在屋內。

住4樓的大媳婦向警消表示，清晨還在睡夢中，聽到破璃破裂聲與住宅警報器聲響，故起床查看，即聞到燒焦煙味並見到屋內有黑煙，才知已發生火災，她先到2樓想叫醒阿公阿媽，結果因2樓火勢很大，便逃往1樓脫困。

消防人員獲悉3、4樓有民眾受困，先以電話引導受困民眾門縫塞毛巾阻隔濃煙，隨後受困民眾聽到消防人員上樓時發出的氣瓶聲，立即敲打房門發出聲響，消防人員隨即引導4名受困民眾順利脫困，預防性將4人送醫。

新北市消防局共派遣1大隊2中隊12分隊、41輛消防車及90名消防人員到場救援，火勢迅速撲滅並成功營救受困民眾。起火處在2樓，燃燒範圍約10平方公尺，火警發生原因已在調查。