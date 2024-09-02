美國股市2日因勞動節休市，不過，在美國最新經濟數據公布後，日圓兌一美元匯價走貶，亞洲匯市2日交易時，日圓在145.78至146.6之間游走。不過，以出口為主的日企還是上漲，例如，迅銷漲0.5%，豐田汽車漲0.9%，本田汽車漲1.6%，馬自達也漲0.8%。

分析師認為，美國經濟數據近日雖然表現不錯，但還是有可能出現硬著陸的風險。除非美國景氣已經擺脫硬著陸的衝擊，否則日經很難突破39,000點大關，且繼續上攻。

au Jibun銀行日本8月製造業PMI，終值升至49.8，不僅較7月49.1高，也大於初值49.5。美中不足的是，還是連續兩個月都在景氣榮枯點50以下。分析師認為，因產量再度回升，加上新訂單減少狀況改善，8月總體指數接近穩定狀態。

日本公司第2季在廠房以及設備的投資金額年增7.4%，表示由日本內需所主導的景氣復甦，是可以期待的。近年來，日企投資興趣不減，支出仍然暢旺，剛好可以彌補人口快速老化，長期勞動力不足的缺口