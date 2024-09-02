股王信驊(5274)、力旺(3529)、祥碩(5269)、聯發科(2454)及創意(3443)等高價IC設計股走弱，設備股亦因弘塑(3131)等重挫，辛耘(3583)等同步收黑，上週Nvidia財報公布後股價表現平平，亦讓台灣AI股有氣無力，電源廠的台達電(2308)、散熱廠的健策(3653)、奇鋐(3017)、尼得科超眾(6230)及雙鴻(3324)、導軌廠川湖(2059)等股價連袂收低，衝擊市場信心，由於市場追價意願不足，指數衝高後一路下滑，中場過後指數由紅翻黑，季線依舊遙不可及，終場加權股價指數約22235.1點，下跌32.99點，成交量為2868.06億元；OTC指數為273.56點，下跌2.02點，成交量為1198.42億元。

今天上市各類股中，以網通類股表現最佳，上漲幅約0.96%，其次是電線電纜類股及金融類股，分別上漲0.72%及0.66%；表現較差者為航運類股、塑膠類股及油電氣類股，其中航運類股下跌2.11%，塑膠類股下跌2.04%，油電氣類股下跌1.5%；上櫃部分，表現最佳為網通類股、上漲0.79%，表現最差為文創類股、下跌2.04%。

就技術面來看，今天台股早盤雖然跟隨美股反彈氣勢開高，但追價意願不足致使指數壓回，終場下跌32.99點，以22235.1點作收。元富投顧總經理鄭文賢表示，台股短線在美股狹幅整理下，指數持續季線以下整理，呈現「漲多休息，右肩對稱整理」，短線區間21800點到22800點，指數23000點以上遇6月19日和21日6000億元以上大量，來回震盪機率高，未來季線附近站穩才有利多方。

復華復華基金經理人呂宏宇表示，台股上個月一度跌破2萬點大關，累計自波段低點反彈以來大盤漲幅逾1成，不過，近期因AI指標股輝達財報並未帶來太多驚喜，導致未能進一步挹注相關供應鏈股價動能，使市場回歸基本面觀察，預期短線因觀望氣氛提高，在類股輪動下選股重於選市，可留意業績低基期、低評價的轉機股，或者本周揭幕的半導體展以及下周蘋果新機公布受惠的供應鏈題材動能。

鄭文賢表示，目前盤面熱點產業，以9月題材股為主，包括9月4日台北國際半導體展，其中有矽光子科技論壇，9月10日蘋果iPhone16新機發表會都是重頭戲，原則上不追高，指數盤整前提下「逢低布局，價差操作」。