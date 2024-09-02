詐騙話術千變萬化，讓人防不勝防。本次「鷹眼識詐聯盟」推出的數位防詐遊戲「你是詐騙集團眼中的？」，採用了創新的沉浸式體驗設計，讓民眾置身於假冒親友、網絡購物、假冒公務人員等各種詐騙情境中，親身體驗被詐騙的過程。遊戲中的每個選擇，都將影響後續情節發展及得分，不僅玩起來更加新鮮有趣，更因為每個步驟都由民眾自行選擇，能夠有效增加個人對詐騙手法及話術的認知，提升生活中防詐意識和應對能力。

除了線上防詐教育，「鷹眼識詐聯盟」還將在各聯盟行超過4,600個營業據點，同步刊登全新反詐廣宣，以虛實結合的老鷹形象結合銳利鷹眼，體現「鷹眼識詐聯盟」結合實體與科技，從線上到線下全方位阻詐的決心，同時更希望透過此廣宣提醒公眾重視詐騙危害，面對日常生活中複雜的各類網路和通訊內容，應採取「零信任」的警覺態度，遇到可疑情況時要立即諮詢165防詐專線或聽取警察及銀行人員的專業建議，多方查證，才能避免踏入詐騙陷阱。

數位產業署表示，因應詐騙手法的不斷翻新，防詐工作也需持續創新升級，很樂見此次「鷹眼識詐聯盟」挺身而出，運用數位科技與創意強化全民防詐知能，與政府部門共同對抗詐騙犯罪。目前數發部建置的「網路詐騙通報查詢網」已在進行封閉測試，未來民眾可以即時查詢或是通報可疑的網路詐騙廣告，同時數發部亦建置了111政府專屬短碼簡訊平台，並積極配合詐欺犯罪危害防制條例進行源頭管理及業者防詐義務等適當規管，以充分發揮數位打詐的效益。

內政部警政署表示，截至今年6月底，鷹眼識詐聯盟成員銀行透過鷹眼模型等科技手段，已成功圈存逾新台幣3.6億元不被詐騙集團移轉，有效減少詐騙損失，感謝各家金融機構全力配合警察機關，防杜詐騙案件，保護民眾財產。「警力有限、民力無窮」，本次「鷹眼識詐聯盟」推出的數位防詐遊戲及分行防詐廣宣就是公私協力的最佳示範，期盼各界團體繼續與警察機構攜手，推動長期且深入的防詐宣導合作模式，為每個家庭的幸福和社會秩序的穩定建立良好基礎。

北富銀風控長蔡永原表示，打擊詐騙是全民共識，更是金融機構的重要使命。北富銀長期以來積極落實各項防詐工作，不僅在分行端加強臨櫃關懷、強化開戶審查程序，及時攔阻民眾受損，同時也致力於科技防詐，開發「鷹眼模型」AI 偵測專利技術並與金融同業共享，協助整體金融市場提升對異常金流之偵測效能；發起「鷹眼識詐聯盟」，對疑涉不法帳戶加強與檢警聯防；並與地方警察局合作舉辦防詐演練、前進在地社區舉辦防詐宣導講座等，協助民眾降低受害機會。

未來，北富銀將繼續結合金融職能與科技力量，與各界攜手合作，讓各項防詐措施可以更加深入高效，厚植全民防詐能力，共同守護民眾資產安全，為台灣社會的和諧穩定貢獻一份心力。