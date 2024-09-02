台北市大安區健康服務中心今日起至30日，在大安森林公園推出為期一個月的「社區健走教室」活動。（台北市衛生局提供／劉瑋晴台北傳真）

為鼓勵民眾利用社區鄰里公園進行身體活動，台北市大安區健康服務中心今日起至30日，在大安森林公園推出為期一個月的「社區健走教室」活動。大安區健康服務中心主任楊明娟表示，該中心自2004年起積極推廣大安L-O-V-E（Local在地化、Outdoor戶外、Vitality有活力、Exercise運動）行腳文化，至今20年，已累計吸引3萬8980人次參與。

根據世界衛生組織的研究，缺乏身體活動是全球第四大死亡率風險因子，且國人十大死因的危險因子皆與不運動有關。教育部體育署2023年的調查顯示，民眾最常進行的運動是戶外活動（78.5％），其中公園是最受歡迎的運動場所（35.4％）。

中華民國健身運動協會理事長黃薰隆表示，大安區擁有多達66條健走步道，均位於鄰里公園內，民眾能夠輕鬆地將健走融入日常生活。本次「社區健走教室」設計了一系列循序漸進的課程，包括基礎暖身、健走肌力訓練及緩和伸展等，採用間歇性訓練模式，藉由快慢交替動作，增進長者肌力、心肺功能及平衡感，有效預防肌少症及跌倒。

楊明娟指出，現代人生活習慣偏向靜態，為促進民眾健康，大安區健康服務中心不僅推廣大安L-O-V-E行腳文化，還鼓勵各里辦公處組建健走隊，讓更多人參與其中。

擁有護理背景且身兼「長立健康樂活協會」理事的大安區龍陣里里長游菊英表示，她認同「森林療癒」的理念，15年來帶領里民組成健走隊，指導簡易的拉筋、伸展及律動，至今已累計11萬2500人次參與。