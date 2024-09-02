一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享，他1日深夜從台北搭高鐵抵達台南站，眼看已趕不上台鐵從沙崙開往台南的末班車，沒想到一名站務人員回報「還有一位喔」，讓他順利搭上車，卻也因此誤點了1分鐘。

「非常感謝也非常抱歉」，原PO自述，深夜抵達高鐵台南站時，眼看台鐵末班車（23：36發車）要開了，他推著行李快步趕往月台，到了台鐵入口處，一名員工問：「是要搭台鐵嗎」，他點頭示意。

為了趕車，原PO並沒有看清楚對方的樣子，只清楚聽到一句「還有一位喔」，也因為這個通報，讓原PO順利上車，「我當時看了一下時間，已經23：37了」。

原PO說他不知道該怎麼表達感謝及歉意，所以在爆廢發文，感謝台鐵服務人員幫忙，也很抱歉拖到乘客們時間。

「台鐵就是這樣，很有人情味」、「所以常誤點啊」、「也許是因為最後一班吧，站務通融一下無妨」，網友肯定台鐵設身處地為乘客著想的服務態度，不過也有人認為，每一站都可能有突發狀況，應照時刻表發車，才能改善台鐵易誤點的形象。