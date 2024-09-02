大里十九甲地區有頭汴坑溪流經，左右兩岸人行空間卻呈兩樣情，立元路一側人行道因緊鄰農水署設置的水閘門，影響人行道路幅狹窄。（潘虹恩攝）

大里十九甲地區有頭汴坑溪流經，左右兩岸人行空間卻呈兩樣情，仁堤路一側規畫自行車道，不僅車道寬敞，沿途更種下花朵植栽、設置座椅，相當舒適。（潘虹恩攝）

台中大里十九甲地區立元路人行道因緊鄰農水署設置的水閘門，影響人行道路幅狹窄，約僅1公尺寬，行人難以通行。台中市議員江和樹團隊2日邀集相關單位會勘，爭取將水閘門退縮並拓寬人行道，盼讓民眾有安全的人行空間，將由養工處研議評估後續規畫。

大里十九甲地區有頭汴坑溪流經，溪岸兩側分別緊鄰立元路和仁堤路，其中仁堤路一側規畫自行車道，不僅車道寬敞，沿途更種下花朵植栽、設置座椅，相當舒適，反觀立元路一側的人行道，因道路中途設置1處農田水利署引水灌溉用的水閘門，影響人行道路幅狹窄，僅約1公尺寬，行人通行不便。

在十九甲租屋的吳姓民眾說，立元路一帶晚間常有民眾沿著人行道散步、跑步，很熱鬧，不過溪岸的人行道幾乎是「有跟沒有一樣」，窄到1個人走就很極限了；張姓民眾也表示，仁堤路一側人行空間寬敞，立元路一側極不好走，能爭取拓寬是好事。

江和樹團隊2日上午邀集中市建設局、農水署、水利署三河分署等單位會勘，爭取將水閘門退縮並拓寬人行道，包括立德里長江慶賢、立委麥玉珍台中服務處副主任王柏翔都到場。江和樹服務處主任何泰鋒說，十九甲人口密集，但活動空間不足，立元路一帶人行道是在地民眾少數的休憩、運動空間，在地民眾使用量大，但人行道狹窄，還有民眾反映推輪椅行經也無法平順通行，極力推動改善。

「同一條河，左右兩岸卻呈兩樣情！」，江慶賢大嘆，希望中央地方攜手合作，讓行人有安全通行空間；王柏翔則表示，若有需要向中央爭取經費的部分，委員也會大力來爭取。

會勘決議，將由養工處研議評估後續規畫，農水署等單位待相關規畫出爐後再配合，並強調會確保農民灌溉用水無虞。