一名88歲老翁在家不慎摔倒後產生左側下肢痠麻痛，無法行走只能坐輪椅，家人趕緊送他就醫，經醫師檢查後發現第4、5腰椎嚴重退化合併骨刺壓迫神經，考量病人年紀大，與家屬商量後，決定採用「雙通道微創內視鏡脊椎減壓手術」處理神經壓迫問題，術後第2天即可下床行走，第3天出院返家，老先生說，非常開心能夠行走自如了。

聯新國際醫院骨科主治醫師薛如峯表示，老先生因摔倒引發腰椎壓迫，主因為陳舊腰椎退化合併急性壓迫所致，脊椎疾患廣布於各個年齡層，並不限於慢性腰椎退化的長者，例如勞力工作者因長期負重，或是上班族久坐的工作模式，使得腰椎承受過多壓力，皆屬其風險因子。

此外，有患者因不當的負重方式造成急性椎間盤破裂，臨床上常表現為急性突發的下背至下肢的劇烈疼痛；而體重過重、有抽菸習慣亦為椎間盤較易發炎致使退化的重要因素。

如何察覺自己是否有脊椎問題？薛如峯說，有背痛、坐骨神經痛（大腿至腳底有痠、麻、痛）就有可能要注意了，痛到不行才就醫，通常已嚴重。平時養成運動習慣，健身、強化核心肌群強度，幫助脊椎支撐身體負擔，能有效延緩脊椎退化。

薛如峯進一步解釋，「雙通道微創內視鏡脊椎減壓手術」為近年發展出的新銳微創手術，只在背後開2個傷口，大小1至1.5公分，執行手術約1至2小時結束，每次手術流血量僅不到20cc，屬於低侵入性極微創的手術。術後恢復迅速，較不干擾日常生活，較之傳統脊椎手術的各類併發症或後遺症都大幅下降。舉凡坐骨神經痛、椎間盤突出、腰椎退化、骨刺、腰椎滑脫併神經壓迫等，各類頸椎、腰椎疾患皆屬其適應症。