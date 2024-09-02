V40 Pro精選24mm、35mm、50mm、85mm、100mm五個專業人像黃金焦段；V40則精選24mm、35mm、50mm三個專業人像焦段打造最適合的場景。V40 Pro/V40前後搭載蔡司光學鏡頭，以及新一代攝影棚級變焦柔光人像，隨遠近日夜自動切換焦段，內建AI智慧消除、AI相片增強、AI柔光人像功能等拍照功能，可針對畫質不清晰或是舊照片進行AI圖像演算補強，或自動偵測遠近景自動調整細節，採用人像3D補光演算法，創造立體3D打光效果。開賣vivo V40系列，共有自杏粉、紫想酷、鈦度灰三種全新色系。

vivo V40系列擁有5500mAh電量，並支援80W快充技術和零電極速啟動功能，以及及6.78吋輕薄曲屏設計。V40 Pro配置台積電4nm製程打造的天璣9200+處理器，擁有8大核心CPU，提升運算效能並增長續航力；V40則採用高通驍龍7 Gen 3八核心處理器，透過AI技術讓手機效能與功耗效率取得平衡。

台灣大回饋用戶，推出舊換新購機最高折1000元，vivo老朋友加碼折價2000元優惠。搭配台灣大哥大多元5G娛樂體驗，申辦指定專案購買V40系列，享多重購機好康，包含MyVideo、KKBOX、GeForce NOW雲端遊戲服務最高3個月免費，以及HBO GO月租6折與YouTube Premium最高前4個月免費優惠。

遠傳方面，新機上市，9月底前遠傳也祭出多重好禮，申辦vivo V40系列就享手機保險2個月免費、加購指定配件大禮包限時優惠折2000元、手機舊換新最高折5000元。

新機除享原廠登錄送螢幕意外保固12個月外，遠傳更推出獨家優惠，9月底前申辦vivo V40系列享遠傳手機保險2個月免費、舊機換新機V40 Pro加碼折5000元、V40加碼折2000元、加購配件大禮包等。台灣大新機加辦保險上，於台灣大哥大購買vivo V40與V40 Pro搭配「新復原者預繳保險專案」(預繳6個月、12個月、24個月)，除了合約期間手機意外毀損、竊盜盜用等保險保障，再享最高900元電信帳金回饋及一年個人資安保障，包含社交詐騙財務損失、身份盜用費用損失保險。

APP軟體方面，廣受遠傳用戶愛用的專屬APP「遠傳心生活」周一同樣迎來繽紛新改版，遠傳電信為提供用戶更滿意的使用體驗，並進一步拉近與用戶的距離，改版簡化了遠傳心生活APP介面，並新增多項實用功能，各種服務皆能簡單方便地一站完成。本次改版著重於「電信服務」頁籤，收納更多服務，包括查詢帳單、繳費、申請新服務、查詢流量，甚至檢視防詐報告，皆可在此介面操作。