寶島羽球黃金男雙李洋、王齊麟巴黎奧運完成連霸任務後，要在台北羽球公開賽合體，兩人2日有到台北小巨蛋練球，由於風勢頗大，李洋開玩笑希望風關小一點。

李洋和王齊麟巴黎奧運各有行程，李洋到日本旅遊，王齊麟和李洋退役之後的新搭檔邱相榤透過日本羽球公開賽、韓國公開賽兩站賽事展開新的挑戰，兩人2日終於「合體」出席知名光學企業蔡司在台灣推動的「新視代運動員支持計畫」，蔡司將捐助新台幣100萬給王齊麟母校民權國小、「麟洋」兩人的母校中山國中及李洋之後任教的國立體大。

活動中兩人展現搭配的好默契一搭一唱，提到王齊麟和邱相榤在近兩站賽事表現，李洋笑說：「雖然不捨齊麟，不過他打得蠻好的，看起來是不需要我了，也期待齊麟繼續有好成績，有球星來帶動，也可以讓羽球關注度比較好。」

王齊麟回應，和邱相榤是新組合，兩人一開始比較卡，後面越來越好，比賽一打完也會跟李洋聊比賽內容，王齊麟也半開玩笑說：「真的下去組織就發現李洋真的不簡單，要負責組織真的不容易，我會跟李揚多討教。」

台北羽球公開賽是李洋、王齊麟奧運後首次合體的比賽，兩人已經有到今年比賽場地台北小巨蛋適應，也是兩人巴黎奧運後首次搭配練習，兩人認為場地風勢頗大，李洋開玩笑說希望正式比賽時冷氣的風可以開小一點，以強力扣殺讓球迷相當激賞的王齊麟則霸氣說：「出力就對了！」