士林地院審理藝人陳宣裕NONO被控性騷擾、性侵猥褻6名女子，今（2）日下午第二次開庭，NONO乘坐保母車，由律師陪同出庭，下車後他不發一語，一度停頓腳步，似乎有話想說，不到3秒又往前進入安檢門，全案採不公開審理。

全案女模特兒爆料NONO曾對她強吻，而他卻矢口否認，其他被害人決定不再姑息，紛紛出面提告，全案經由北檢偵查，去年8月2日首度傳喚NONO到案，但他否認所有指控，去年10月19日二度傳喚NONO，同時在偵查庭外的「溫馨室」勘驗下體，釐清關鍵特徵，案經北檢考量管轄權，全案移轉士檢偵辦。

今年5月17日士檢偵結起訴，並抨擊NONO不知輕重，為逞私慾，犯下性侵、猥褻，對被害人身心危害甚鉅，依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻共7罪，其中1名被害人被侵犯2次，同時建請法院從重量刑，嚴懲惡行。

★未經判決確定，應推定為無罪。

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