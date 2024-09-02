新加坡媒體報導，台灣知名黃姓「人生講師」在當地販售激勵營等勵志課程，稱能協助學員走出困境，學員繳納昂貴學費後卻取消實體課，讓學員感覺受騙，紛紛報警求助、追討學費，目前已有超過20人報案，累計已繳交的學費達27.2萬新幣（約新台幣667.3萬元）。

新加坡「8視界新聞網」報導，目前已經有超過20名已繳交報名費卻沒課上的學員報警，並向消費者協會投訴。

目前受害學員已組成互助團體，至今至少有26人受害，累計繳納的學費達27萬2000新幣，多數人支付1至4萬新幣學費，報名名為「完全改變」等昂貴課程。

1名匿名學員表示，她花4萬新幣（約新台幣98萬元）報名終身學習計畫，還沒開課，該講師在新加坡的行銷代理便不斷推銷其他昂貴課程，甚至慫恿學員分期付款及貸款來支付學費。

學員也抱怨，講師的行銷代理機構管理相當混亂，業務經常失聯或換人，不同業務會推薦不同課程，學員最不能接受的是，講師根本沒來開課，似乎也沒有兌現開課承諾的意思，讓他們感覺受騙，學員因此報警，並向新加坡消費者協會投訴，尋求協助退款。

有學員表示，實際上有更多受害學生，推測牽涉的金額可能高達數百萬新幣。

單親媽貸款繳4萬學費 上2堂課只退8400新幣

「8視界新聞網」6月就已率先報導一名50歲單親媽媽向銀行貸款繳學費，但講師未開課只退部分款項，導致單親媽媽必須賣房還債的故事。

這名謝姓單親媽媽2019年先參加了黃姓講師的免費體驗講座，後續向銀行貸款5萬元繳納4萬元學費，謝女一共只參加2堂課便遇到新冠肺炎疫情爆發，黃姓講師的實體課程也持續延宕，謝女於今年初得知黃姓講師不會再赴新加坡開課，便開始和主辦單位協商退款。

不過經過多次協商，主辦單位只肯退款8400星幣（約新台幣20.6萬元），讓謝女無法接受，因此報警。

根據謝女提供的資料，主辦單位收取2堂課共6000新幣（約新台幣14.7萬元）費用，另外還包括3200新幣（約新台幣7.8萬元）諮詢費，以及加入線上聊天群組9個月收取1萬4400新幣（約新台幣35.3萬元），後續2項費用讓謝女無法接受，她表示主辦方先前稱可免費諮詢，也從未提過線上聊天群組要收費，9個月來她也只提問過2個問題，後來發現沒有幫助就沒有再提問。

報導指出，已向人在台灣的黃姓講師傳訊息提問，但尚未收到回覆。