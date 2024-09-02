前台北市長柯文哲京華城案纏身，台北地院2日凌晨裁定柯無保請回，柯則堅稱，今年3、4月才知道京華城容積840％一事。國民黨台北市議員游淑慧表示，柯在3次市府便當會中，愈加強烈的涉入此案，要求都發局滿足京華城要求，顯示柯只是採取「我認我笨，我認我懶，但我不認我壞」的策略。

游淑慧指出，在調查過程中逐漸發現柯文哲的介入痕跡，包含3次市府便當會中，柯態度愈來愈強硬，按一般程序，都委會提出的研議案子應由都市發展局先行評估，柯卻是直接下達交辦指示，跳過都發局的評估程序進入都委會。

她說，第2次便當會上，柯的措辭更加強硬，要求都發局擔任京華城案的專案管理，並指示都發局盡速、積極、協助推動案件，對都發局來說是非常大的壓力。

游淑慧說，第3次便當會，京華城案因委員質疑其對價性、司法性與公益性而遭遇阻力，為此，柯將責任提高，要求前副市長彭振聲擔任專案管理，並指示案件盡速送都委員會審議，隨後1個月內，該案在都委會大會上通過，滿足京華城的全部要求。

游淑慧分析，柯採取「我認我笨，我認我懶，但我不認我壞」的策略，試圖推卸責任，雖市長不可能對所有事情都瞭若指掌，但柯在這長達2年過程中，柯不僅批過公文、開過會，甚至做過多次裁示，直到問題曝光後卻聲稱今年才知道有問題。