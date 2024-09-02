女星何如芸2003年與花蓮美侖飯店少東王敏錡結婚，兩人育有兩子Brian、Bruce，但兩人婚姻於2022年正式畫下句點，至於兩個兒子目前都在新加坡求學。而她日前也分享母子分隔兩地，如何能讓孩子有安全感，更點出青春期孩子與父母說話總是會「大小聲」，讓她相當不解，於是忍不住問了兒子，怎料對方的回答，意外引發許多媽媽們的共鳴。

何如芸在社群發文先是提到了，兒子向自己分享在咖啡廳遇到徐若瑄的事，但她聽聞後隨即就表示自己早就知道了，甚至連兒子喝了什麼飲料都清楚。原來是徐若瑄早一步傳了偷拍何如芸兒子買咖啡的照片，還洩漏了兩人對話，而這也讓何如芸直呼「新加坡不大，竟然這樣都可以遇到」。

何如芸兒子在新加坡咖啡廳巧遇徐若瑄還被對方偷拍。（圖／翻攝自何如芸臉書）

至於兒子為何會認識徐若瑄，何如芸坦言，在疫情鬆綁後，自己就將所有在新加坡的朋友都介紹給兒子們，目的是希望他們在當地遇到問題時，不會找不到人，「可以多少減輕他們的不安全感。一直以來，我的2個兒子認識我的每一個朋友，我沒有一件事是不能面對他們的。」而且這樣一來，若兒子打電話來，還可以與身邊的朋友開擴音一起聊天，「這種感覺除了舒服，也像沒有離開過彼此的生活圈。『剛剛好的距離感』，常常也是我的朋友們羨慕我的」。

不過，何如芸話鋒一轉，表示自己不太能理解，為何身邊的朋友總稱讚兒子們有禮貌，於是她有次忍不住問了他們「為什麼你們跟媽媽說話都大吼大叫啊？」對此，小兒子笑回：「每個小孩不是都這樣對媽媽嗎？我的朋友們也一樣啊！誰叫妳是媽媽！」

對話曝光後，引發許多媽媽們的共鳴「小孩好像對媽媽都是這樣，因為覺得媽媽會包容他們」、「今天還在生氣大兒子對我吼叫，而且直接又直白……秒釋懷，誰叫我是媽媽」、「+1000，我好安慰，原來這是正常的」、「對外面人說話跟對媽媽說話真的不一樣」。