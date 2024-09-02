中化製藥轉為控股，為台股第二家製藥業控股公司，上市資本額14.9億元，原中國化學製藥股份有限公司(以下簡稱中化製藥股票代碼：1701)上市有價證券終止上市，並成為中化控股百分百持股子公司。

中化投控董事長為王謝怡貞，執行長暨總經理則由王家第四代，中化製藥轉型長王厚凱接任。化投控主要經營團隊則由中化製藥吳志庸總經理、中化裕民林旭輝總經理、中化銀髮李宗勇總經理領軍。其中吳志庸總經理與李宗勇總經理原屬中化高階經理人；而特別值得一提的是，林旭輝總經理甫從諾華藥廠退休，具34年的外商管理經驗。2024年2月加入中化裕民，並於5月正式接任總經理一職。

中化控股英文名為「CENRA」，是由英文詞「Center/ Central」與拉丁文「Cura」所組成，前者表示中心，後者有關心、關懷和治療之意。而中文名稱依然延續著備受客戶信賴的「中化」品牌。藉此乘載集團創辦人王民寧先生「夜以繼日，研究發展，造福社會人群」以人為本、重視健康的初衷與經營理念。

王厚凱擁有國外投資銀行及私募股權基金、產業併購分析與執行的豐富經驗，曾先後任職於美國拉扎德投資銀行(Lazard Freres & Co.)的併購部門，為客戶就醫療保健和生物製藥領域的併購和股權交易提供服務；以及霸菱亞洲投資有限公司(現稱 EQT瑞典殷拓集團)和美國KKR投資集團的私募股權投資團隊，負責帶領包括醫療保健等不同產業的新投資機會的盡職調查流程。三年前受命回台任職，希望能將其在國際上的歷練，帶給集團不同的創新視野，並且在他的帶領下，各專業職能團隊也陸續就位，將展現加乘效益，在全球化競爭的浪潮中，讓逾七十年的台灣生技製藥品牌，再次嶄露鋒芒。