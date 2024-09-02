勞動基金運用局2日公布，勞動基金截至7月底運用規模6兆8530億元，今年截至7月底評價後收益數為8857億元，收益率14.33％，7月金融市場表現漲跌互見，單月收益數高達864億元。

勞動基金運用局統計，截至今年7月底，勞動基金規模為6兆8530億元，其中 新制勞退基金運用規模為 4 兆 4,715 億元，收益率 14.24％;舊制勞退基 金運用規模為1兆557億元，收益率 16.42％；勞保基金運用規模1兆1002億元，收益率15.37％；就保基金運用規模為1709億元，收益率3.59％；勞職保基金運用規模為360億元，收益率0.97％；積欠工資墊償基金運用規模為187億元，收益率9.41％。

此外，受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金運用規模為6075億元，收益率為15.13％；受農業部委託管理農民退休基金運用規模為176億元，收益率16.13％。

勞動基金運用局表示，回顧7月金融市場表現，美國總統候選人更換致總統大選政治不確定性升高，加上重要科技公司財報表現不佳，引發市場對於科技產業發展進度疑慮，但通膨數據表現穩定，且美國第2季經濟成長較前季表現亮眼，7月份主要金融市場漲跌互見。

勞動基金運用局表示，其中MSCI全球股票指數7月份表現為1.61％，今年累計上漲 13.10％；MSCI新興市場股票7月份表現為0.25％，今年累計上漲7.68％，台灣加權股價指數7份表現為-3.62％，今年累計上漲23.81％，彭博全球綜合債券指數7月份表現為2.76％，今年累計下跌0.49％。

勞動基金運用局指出，長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多平均收益率為6.83％，國保基金近10年多平均收益率為7.36％，長期投資績效穩健。

勞動基金運用局分析，部分主要國家陸續啟動降息循環但整體利率水準仍維持高檔，通膨數據見緩仍需觀察，加上地緣政治衝突不斷，加上適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾，後續密切注意全球政經情勢，檢視布局策略及機動調整投資部位，提升基金長期投資效益。