肌少症是高齡者失能的主因之一。復健科醫師王思恒分享國外一篇研究，當中發現健康的老人，如果想要增加肌肉，吃足夠的蛋白質雖然很重要，但絕對不要只是「光吃不練」，肌力訓練才是增肌的主角，有練又有吃，才是最佳增加肌肉的方法。

王思恒在臉書「一分鐘健身教室」PO文指出，一篇在2021年發表在「美國臨床營養期刊」研究，是由丹麥對208位65歲以上的健康老年人，進行為期1年的隨機對照試驗，探討單純補充蛋白質及肌力訓練，對健康老年人的肌肉質量和肌力的影響。

王思恒指出，該研究將受試的老人，分為補充碳水化合物（安慰劑）、補充膠原蛋白、補充乳清蛋白、輕度阻力訓練+乳清蛋白（以彈力繩及自身體重訓練）、高強度阻力訓練+乳清蛋白（在健身房使用器材訓練）等5組進行追蹤。

王思恒指出，結果發現單純補充蛋白質，不論是膠原蛋白還是乳清蛋白，都未顯著改善受試老人的肌肉質量和力量，效果跟安慰劑一樣，說白話一點，就是不練肌力的話，喝乳清蛋白跟麥芽糊精的效果一樣。

王思恒指出，研究中並發現，高強度阻力訓練+乳清蛋白的組別，大腿股四頭肌變粗，肌力有顯著增強。輕度阻力訓練後的肌肉尺寸不變，但肌力有成長，只是效果不如高強度訓練。研究結論是健康老年人僅靠補充蛋白質來改善肌肉質量和力量，似乎是無效。

王思恒指出，以他的角度來解讀上述研究，進行肌力訓練才是增肌的主角，光補充蛋白質是不夠的，健康老人就算只是徒手深蹲，都比坐著喝乳清蛋白有效，這篇研究重點是「光吃不練沒用」，不是「蛋白質無用」，有練又有吃才是最佳增加肌肉的方法。

衛福部國健署也在粉專PO文指，肌少症會造成長者失能、生活品質下降，甚至是生活無法自理，如果發現家中長者握力下降、行動吃力以及反覆跌到，那可能就是肌少症的徵兆，而運動是對抗肌少症最有效的方法之一。