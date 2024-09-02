同志A男（化名）前年中秋節邀多名友人到家中烤肉、喝酒，期間卻將與他曾是砲友關係的B男（化名）灌醉，趁對方無法抗拒，帶到房間強行口交得逞，B男驚醒後跑到派出所報警提告。高等法院高雄分院依乘機性交罪，判A男有期徒刑2年，緩刑5年，須接受法治教育5次。全案可上訴。

判決指出，前年9月中秋節期間，A男邀請B男等多位友人到其家中烤肉喝酒，一群人唱歌喝酒到凌晨1點多，被灌醉的B男已意識模糊，友人勸他留下休息，遂由A男與友人將他扶到房間休息。結果到半夜3點許，A男竟對B男撫摸性器官及口交得逞，B男酒醒後，懷疑被拍裸照，拿著A男手機跑到派出所報警。

A男到案後坦承犯行，辯稱他與B男曾是砲友關係，2人曾多次在同一個房間內發生性行為，當天他對B男撫摸性器官及口交，B男有硬起來，兩人有默契，當時B男並沒有抗拒。

B男控訴指出，當時他已酒醉而無法表達自身意願，因為有溫度，他確定是A男的手或口碰觸他的性器官，並被用手握住，因為喝醉沒有力氣，他醒來一下下，馬上又陷入昏睡。到了凌晨4點多他酒醒，發現褲子被脫掉，A男就睡在他旁邊，他懷疑被拍了裸照，他拿了A男的手機去報警，並打電話向他的妹妹，哭訴遭到性侵，事後更得到創傷後症候群，到精神科治療中。

A男向法官辯稱，他跟B男有默契存在，其實當年度兩人還有曾有性行為，所以他當時是沒有問B男就做了這件事。

一審法官認定，A男在對B男口交時，B男已因酒醉而難以清楚表達其性自主意願屬實，A男仍對B男進行性交行為，其行為構成乘機性交罪甚明，判刑3年6月。上訴二審後，雙方達成和解，高雄高分院改判A男有期徒刑2年，緩刑5年，須接受法治教育5次。

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