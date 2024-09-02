34歲老將穆勒（Thomas Müller）今年夏天在歐洲國家盃結束德國國家隊生涯，新球季繼續為老東家拜仁慕尼黑拚戰。2日穆勒在德甲聯賽對弗萊堡替補上陣，不僅創下出賽710場的隊史新猷，還攻入個人生涯第150顆德甲進球，助拜仁以2比0勝出。

拜仁原本的隊史出賽紀錄，是由1979年引退的前隊長邁爾（Sepp Maier）所保持，如今被穆勒超越。有趣的是，當2008年穆勒上演拜仁處女秀時，現任教頭孔帕尼（Vincent Kompany）剛好是對手漢堡的一員。親眼見證穆勒的第1場與第710場，讓孔帥直呼難以置信。

「太傑出了，我見證過他的第1戰，當時我也是在這個場地效力漢堡隊。經過710場比賽之後再次參與，真是不可思議。」孔帕尼說：「他在710場比賽都全力以赴，但不只比賽，在訓練也是，這讓湯瑪斯（穆勒名）如此特別。」

穆勒在2000年11歲時就加入拜仁青訓，職業生涯沒有效力過其他球隊，在生涯第475場德甲出賽達成150球里程碑，另為拜仁在德國盃出賽66場、歐洲賽事153場及其他比賽16場，助巴伐利亞巨人贏得12座德甲、2座歐冠冠軍，在德國隊則留下131場進45球的紀錄。