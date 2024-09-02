新光金控訂10月9日召開股東臨時會，討論新光金和台新金控合併案，委託書徵求戰預料更勝去年董事會改選；新光金小股東自救會2日提出兩大訴求，第一，成立收購委託書抓鬼部隊；第二，呼籲小股東向金管會信箱申訴表達意見，站出來捍衛自己的權益。

新光金與台新金進行合意併購，換股比例為1股新光金換0.6022股台新金，新光金預定10月9日召開股臨會表決這項議案。根據公告，9月5日為最後買進日，股東必須在這天之前取得並持有新光金股票，才有權利出席股臨會；合併案攸關股東權益，新光金小股東自救會預估，委託書徵求戰將比去年董事會改選更激烈。

集保結算所統計，截至8月30日，新光金股東人數為45.2萬，此次股臨會出席率可能挑戰9成；因此，新光金小股東自救會指出，宣布成立抓鬼部隊，是希望小股東自發性到各通路商的徵求據點監督，查看有沒有人用金錢收購委託書，必要時蒐證保全違法違規的證據；自救會也呼籲，新光金小股東站出來捍衛權益，向金管會信箱申訴表達意見，表達小股東的期盼，