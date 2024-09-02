宜蘭縣員山鄉蓁巷社區今（2日）正式啟動「綠色照顧專車」REAR CAR，代表社區綠色照顧計畫邁向新里程碑。（宜蘭縣員山鄉蓁巷社區提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣員山鄉蓁巷社區今（2日）正式啟動「綠色照顧專車」REAR CAR，代表社區綠色照顧計畫邁向新里程碑。（宜蘭縣員山鄉蓁巷社區提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣員山鄉蓁巷社區今（2日）正式啟動「綠色照顧專車」REAR CAR，代表社區綠色照顧計畫邁向新里程碑；此次專車推出，不僅關注社區高齡者的健康照護，還將逐步發展為未來農村觀光的載客工具，為社區創造新的經濟收益，助力永續發展。社區理事長陳玉麟表示，期待藉由REAR CAR，為未來帶來更大的觀光發展效益。

蓁巷社區為農業部農村發展與水土保持署台北分署轄區內的綠色照顧社區，利用活動中心作為高齡者日常課堂授課地點，帶領長者回憶過去水耕記憶，並以此為核心，逐步擴展至周邊綠場域，發展導覽志工、食農教育及休閒體驗活動，提供長者豐富的戶外休閒機會，感受大自然的療癒力量，找回生活中的美好記憶。

台北分署長蔡金龍分表示，蓁巷社區執行綠色照顧計畫三年來成果斐然，去年更於農業部十大競賽中獲得綠場域特色獎，呈現出獨特性、持續性、成長性，讓高齡者能夠在地安養，促進高齡者社區參與、改善飲食營養、增進心理健康、沉浸手作療育、友善環境與落實農村宜居宜遊，成為北區守護農村的典範。

陳玉麟指出，社區全員動起來，大家用心灌溉療育園區竟成為村內區域地標與長者心靈寄託交誼廳，未來更規畫串聯周邊水資源導覽與體驗行程，建構農村綠照服務網絡，期待此次由社區啟航的綠色照顧專車，加值社區執行綠色照顧計畫，為未來帶來更大的觀光發展效益。

他說，社區綠色照顧專車將在計畫期間專責接送社區長者參加各類活動，並計畫未來發展為農村觀光載客工具，透過結合蓁巷社區的在地文化、綠色飲食及手作產品，這輛專車不僅是長者健康照護的利器，未來也將成為推動社區觀光的關鍵載體，展現社區綠色照顧與創新實踐的成果。