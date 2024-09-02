塑膠提供人們便利的生活，且因為便宜、輕巧、耐用等優點，半世紀以來被廣泛運用，但經過估算，現在全球每年會產生4億噸的塑膠垃圾，其中有60％散落於垃圾掩埋場或是流入海洋環境中，影響環境甚鉅。

全球每年有超過800萬噸的塑膠進入海洋，目前有40％的海平面被塑膠垃圾及碎片覆蓋，若不及時止損，直至2030年其數量可能比魚類還多。2040年，海洋塑膠汙染預計將達到每年2900萬噸。

其中，美國更是塑膠汙染國之首，每年產生約4200萬噸塑膠垃圾，幾乎達到中國大陸的2倍，同時超過歐盟所有國家所產生的塑膠垃圾總量；美國國會也在報告中強調，每年約有113到224萬噸不等的塑膠廢棄物，會流到海洋與環境中。不過若減少塑膠產量、投資可回收材料並改善廢棄物管理，可有效降低80％的汙染。

此外，海洋生物的安危也同樣引人矚目。每年約有10萬隻海洋動物，因塑膠纏繞而死亡，光是廢棄漁具每年就會將50萬至100萬噸的垃圾碎片帶入海洋，使海洋環境日益嚴重。除海洋生物外，人類也深受其害，每週攝入約5克塑料，終其一生將會累積達到44磅。

塑膠生產更是產出溫室氣體的大宗，每年美國可生產2.32億噸的溫室氣體，至2030年將超過燃煤電廠的排放量，不可不慎。歷經COVID-19後，一次性口罩與防護配備的高額使用，估計有25,900噸塑膠污染進入海洋。研究顯示，自疫情爆發後，比以往增加了840萬噸的塑膠垃圾。

明確的數據顯示，從海洋到餐盤，塑膠的汙染情況可說是無孔不入，為了解決危機，全球必須開始致力於減少使用、生產塑膠，並改善廢棄物回收，以拯救地球。