新竹市東寧宮2日捐贈新竹市政府消防衣褲鞋50套及救災平板32台，由祕書長張治祥代表市府及消防局受贈，並回贈感謝狀，東寧宮同時也捐贈新竹縣政府消防局50套消防衣及捐贈可攜式超音波儀給台大醫院新竹分院。

張治祥表示，今天是農曆七月三十日，是地藏王菩薩佛誕日，東寧宮辦理地藏王菩薩佛誕祝壽大典，在參拜信眾的見證下，感謝東寧宮連續4年善心捐贈消防局累計200套的消防衣，保障出勤同仁安全，也捐贈救災平板32部給外勤分隊，第一時間可查詢場所危險物品資訊，未來藉由救災裝備器材的升級，讓消防弟兄能夠更加安全、有效的在救災現場執行救援任務，守護民眾公共安全。

消防局長李世恭表示，感謝各界踴躍捐贈各式救災車輛及裝備器材，消防局皆會妥善規畫使用，以提升消防同仁的執勤安全，也能無後顧之憂的守護市民的公共安全，同時也感謝東寧宮對於消防局同仁的努力給予支持與肯定，消防局一定會更加珍惜這緣分，持續努力為這幸福城市造就更多的幸福，一同努力打造安心宜居的城市。