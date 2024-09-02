楊文鈞表示，回顧我們前幾年對於dividend的發放，我也在這裡跟各位說聲抱歉，我們那個時候其實比較是一年看一年，能發多少，要看隔年的需要多少的capital，因此相對缺乏穩定性。以後股利政策會是我們的Priority No.1，因為我們也知道現在臺灣的股市，ETF對臺灣的股市的影響也已經越來越大，而ETF很大的一個選股的標準，就是股利發放和成長性。

凱基金2024上半年稅後淨利新臺幣170億元，年成長67%；淨值較去年底增加約350億達2980億元，總資產為3.91兆元，EPS為0.98元。

凱基人壽1H 2024稅後淨利為新臺幣109.9億元，其他綜合損益則為247億元；傳統壽險分期繳佔整體FYP的54%；來自業務通路的FYP較去年同期成長22%。在穩健的投資策略下掌握市場機會，整體投資收益較去年同期成長33%。

凱基銀行1H 2024稅後獲利為新臺幣28億元，提存前獲利較去年同期成長20%；為擴大資產規模，個金法金放款動能強勁，整體放款餘額較去年同期成長13%，手續費收入年成長近50%，佔營收比例持續增加，提升獲利穩定度。

凱基證券1H 2024稅後淨利為新臺幣55.17億元，較去年同期成長49%；股東權益報酬率18.5%優於同業平均水準；經紀、自營及承銷業務整體淨收益年增43%；各項業務市佔維持領先地位，承銷業務排名第一，經紀業務排名第二，財富管理業務資產管理規模年成長40%，截至2024年6月底為新臺幣2782億元，財管相關營收年增53%。

中華開發資本受海外投資組合評價波動影響，1H 2024淨利為新臺幣3.25億元，年化股東權益報酬率2.2%，1H 2024合計4檔資產管理新業務挹注新臺幣85億元，總資產管理規模達新臺幣624億元，較去年底成長16%。供應鏈綠電平台開鴻能源(股)於1H 2024完成發起設立，已承諾投資案場金額逾新臺幣21億元，後續將繼續增資並分期實施投資。