薇基奇止步女單16強。（美聯社）

Qinwen Zheng grabs the first set in a tiebreaker over Donna Vekic! pic.twitter.com/eF7S3wUoc3 — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2024

大陸女將鄭欽文重返美網女單8強，追平她去年的最佳成績，她16強賽在中央球場大戰三盤，以7-6、4-6、6-2拍落克羅埃西亞女將薇基奇（Donna Vekic）。薇基奇在巴黎奧運爆冷擊退美國掌旗官高芙（Coco Gauff）並且一路殺到金牌戰，被鄭欽文直落二擊敗，這次美網兩人狹路相逢，但是薇基奇復仇失敗，在紅土和硬地都輸給鄭欽文。

這場比賽很晚才開打，打到紐約當地時間半夜2:15才結束，成為美網史上打到最晚的女子賽事。紐約也有許多華人，鄭欽文獲得來自觀眾席的聲援，如同在巴黎奧運那樣。

鄭欽文的8強對手是白俄女將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），莎芭蓮卡是女單第2種子，前面兩次交手都打敗鄭欽文，一次是去年美網8強，一次是今年澳網決賽。前兩次對戰的失利對於鄭欽文都是沉重的打擊，兩次都被兩盤橫掃，她還沒能在莎芭蓮卡手裡拿下1盤。

莎芭蓮卡非常厲害，目前能夠多次打敗她的只有現任球后思薇雅蒂（Iga Swiatek），思薇雅蒂3日上午才要進行16強戰。