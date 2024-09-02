14家金控上半年財報全數出爐，受惠台股屢寫新高、整體放款成長，全體金控合計賺進3,374.28億元，年增63％，改寫歷史次高紀錄，僅次2021年上半年3,415.7億元。
金控合併資產上半年就狂增近3.5兆元，更較去年同期增逾5兆元；全體金控淨值也同步回升，第二季達4兆9,676億元，已較去年底回升3,398億元，較去年同季回升6,816億元。
國泰金（2882）上半年賺破700億元，每股稅後獲利（EPS）達4.66元，富邦金（2881）更突破800億元大關，PS衝上5.97元，若累計至7月，EPS已逾8元；外資也悄悄回補壽險雙雄，截自上周五（8/30）分別加碼29,186張、28,725張。（本文未完，全文見此）
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