藝人瑞莎近年全心投入台灣體壇，成立瑞星韻律體操協會培育明日之星。她今(2日)在臉書上發文，除了針對上個月舉辦的第二屆瑞星盃，感謝各界給予支持，讓世界看見台灣，但也趁此機會，希望能替小選手們爭取一處「容身之所」。瑞莎表示，孩子們很努力、訓練過程相當辛苦，但卻沒有一處固定的練習場地。即便新北有小學體育館願意租借，但室內溫度高達42度，導致小選手練到不舒服想吐。

瑞莎發文指出，上個月的國際邀請賽，一共有15個不同國家的200多位韻律體操選手參與，「讓大家看看和認識美麗的台灣， 交流韻律體操的能力，讓台灣孩子們能夠跟很多不同國家選手們一起參加的國際賽，提升自己的能力。」瑞莎感謝背後許多人支持，才有辦法培養很多優秀小選手，所有辦比賽的資源，也是瑞星團隊自己去找。不過一路走來難關重重，讓瑞莎不禁感嘆：「這條路真的非常非常辛苦的，除了訓練孩子們帶好成績回台灣，也不停著的找資源才能繼續走下去， 讓孩子們有更多的好機會，她們也非常非常努力，所以不希望讓她們突然沒路走」。

瑞莎表示還是有很多地方需要加強，但最迫切的，是希望能有專屬訓練場地，裡頭也能附設冷氣。特別提到感謝新北有小學體育館願意免費借場地給他們，不過夏天時室內溫度高達42度，相當酷熱，導致許多孩子不舒服想吐，無法繼續練習，一行人只能轉戰龍潭或別的地方。接著向外界喊話：「我想請大家別忘記我們和繼續支持我們，我們是一個Team，如果也可以幫我們多多分享，或任何幫助都很謝謝」。

瑞莎指出所有辦比賽的資源，都是團隊自己去找。（圖／瑞莎 Larisa 臉書）

瑞莎分享未來目標就是希望「有機會帶選手們出國去參加其他優秀選手們的訓練，還有很多很多要加強的地方」，接著強調：「我們會繼續努力加油」。對此，網友心疼表示：「培養優秀選手不容易」、「辛苦了，感謝你為台灣付出的一切」、「國家窮的連一個像樣的訓練場所都沒有」、「我們會繼續和你站在同一邊，幫瑞星加油打氣」。