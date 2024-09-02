中央警察大學警正班33期2日舉辦開訓典禮，52名學員皆是現任重要中階警察幹部，經過激烈競爭考試脫穎而出，回到警大受訓。(警大提供／蔡依珍桃園傳真)

有「分局長搖籃」之稱中央警察大學警正班今（2）日開訓，52名學員將訓練3個月，其中嘉義中埔副分局長林乙皓回警大受訓，他的2個兒子現分別就讀警大2、3年級，形成難得父子3人同時在警大受訓讀書的難得景象，林妻也從警，夫妻樂見兒子追隨腳步，除暴安良、保護社會大眾。

中央警察大學警正班33期今日舉辦開訓典禮，警正班是培育分局長的訓練班期，52名學員皆是現任重要中階警察幹部，經過激烈競爭考試脫穎而出，回到警大受訓。

其中受訓學員之一的林乙皓，畢業於警大66期安全系，現職為嘉義縣政府警察局中埔分局副分局長，警察生涯從事刑事工作長達10餘年，曾偵破社會矚目的醃頭等重大刑案，同時獲選2019年全國模範警察。

林妻呂育美是警大同期資訊系校友，現任嘉義縣警察局竹崎分局組長，2人育有3子，大兒子林新哲現就讀警大3年級91期交通系，二兒子林心鈺則是警大2年級92期行政系，堪稱標準的警察世家。

隨著林乙皓回警大受訓，形成難得一見，父子3人同在警大受訓讀書的特殊畫面。林乙皓表示，當年因為家庭經濟因素選擇就讀警大，在擔任警察後，真正體會到警察工作的社會責任，每每在協助民眾或偵破案件時，總能感受到內心的成就感與真正的快樂。

他認為，警察工作是除暴安良，保護社會大眾，讓善良民眾能夠安心，就是自己最大的喜悅，夫妻都鼓勵3個小孩從警，為社會服務，樂見老大、老二都追隨父母腳步，放棄國立大學，進入警大就讀，老三目前仍就讀嘉義高中，希望未來能加入警察的行列。

大兒子林新哲說，年幼時常常看到父親無日無夜地打擊犯罪，感受到警察為社會付出的辛勞，父親也曾在他就讀國中的時候，受學校邀請，到學校向同學講述擔任警察工作的甘苦談，他的同學們也對警察豎起大拇指，讓他萌生了當警察的夢想。

二兒子林心鈺則表示，年幼時爸爸擔任派出所所長，他到派出所看到警察幫民眾偵破竊案時，民眾感謝的神情，溢於言表，讓他無法忘懷。因此一直以父親為榜樣，想成為像父親一樣保護人民、受人尊敬的警官，未來也希望能成為一名優秀的刑警，青出於藍，成為父母的驕傲。

校長楊源明指出，在警大中，常有兄弟姊妹同時在校就讀，也曾有夫妻、父子同時在學，但父子3人同框警大當學子，可能還是頭一遭，期待未來更多優秀的警察同仁子弟，克紹箕裘，一同投入打擊犯罪的工作，為社會治安盡一份心力。

楊源明表示，警正班是培訓警察領導幹部的重要歷程，為期3個月的訓練，警大將因應新型態犯罪及治安趨勢，規畫包括「新型態電信網路詐欺犯罪偵查暨打詐新四法」、「科技偵查與智慧警政資訊應用」、「加密貨幣犯罪偵查」及「無人機運用」等符合治安現況與實務需求之課程，讓學員成為與時俱進的專業警政領導者，期勉所有學員虛心學習，充實專業知能，以承擔未來更具挑戰性的重責大任。