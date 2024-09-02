臺灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》上周六（8月31日）播出最終集，劇迷紛紛表示哭爆：「淚如海湧！」該劇被盛讚「臺劇新標竿」、預言將橫掃明年金鐘獎，觀眾也盤點《聽海湧》最後一集幾乎可列為教科書的5大名場面以及《聽海湧》在社群引發「3大現象」。

不少觀眾相當驚艷吳翰林、黃冠智和朱宥丞3位演員的表演力道以及為這齣劇所下的努力，不僅能流利轉換日、臺語，並將80年前臺灣青年參與戰爭的心酸苦痛詮釋得相當到位。也有網友分享家中長輩曾訴說關於臺籍戰俘監視員的故事，還有人放上足以證明當年這群人存在過的泛黃老照片，令人更加體會到歷史其實沒有那麼遙遠。正如同連俞涵所說的，「這齣戲真的很臺灣、很美麗，一起去看看我們沒翻閱過的歷史，一起認識我們是誰。」

網友盤點《聽海湧》最終回就有5個令人心碎的名場面，第1個名場面是吳翰林和連俞涵這對戰俘營中互為敵人的無言知己，仍得面臨生死之別，最殘忍的是吳翰林必須將她推入壕溝，並拿槍掃射這些無行軍能力的戰俘們。連俞涵倒在溝裡緊抱著孩子，用脣語對吳翰林說「多謝」的畫面，直戳觀眾們的淚點。

連俞涵劇中被吳翰林暗中幫助照顧。（公視提供）

第2個名場面則是施名帥被當作山豬懸吊在木桿上，施名帥表示整個過程拍了5天，抽筋跟發麻是日常；他更打趣說：「甚至綁到開始愛上柱狀物，看到竿子和柱子都會不自覺的環抱它，準備好要被綁了。」他透露因為拍攝過程要演完全昏迷的狀態，「雖然過程中有製片組、場務組加上美術組合力組成『神轎組』完全照顧我，但心裡還是有許多忐忑，每次被放下來都有敲到頭、咬到舌頭的風險。不敢說其實我怕得要死，因為被綁著，有個萬一也沒有能力自保」，幸好最後平安拍完。

黃冠智走上絞刑台前的畫面更是不能不提，他在受刑前特地回頭告訴吳翰林：「回去臺灣，好好過生活」，被讚是本集第3個名場面。黃冠智展現身為「大哥」的霸氣與溫柔，又再度挑動觀眾淚腺，吳翰林回想這場戲也心痛不已，「我們私下為了準備《聽海湧》劇本一起工作很長的時間，在現場看到黃冠智離開我的瞬間，就像是看見一個很信任、很愛、很親近的哥哥離開自己。」黃冠智則說導演孫介珩當時要求他越堅強越好，可是他當下很難做到：「當我一轉身回頭要走上刑台，每一步都很沈重，眼淚一直流下來，第一次感受到離死亡這麼近！」

黃冠智在《聽海湧》最終回步上絞刑台，身後的吳翰林心痛淚崩。（公視提供）

《聽海湧》最後一場法庭戲可說是全劇壓軸戲，是本集的第4個名場面，編劇蔡雨氛和導演孫介珩透過劇本台詞、戲劇張力和鏡頭語言，加上演員功力，將漫長的審判過程揉合成半小時的戲份，其中包含法庭上各勢力對於戰爭與國族等議題的激烈辯證，日軍、澳洲盟軍檢察官和日本律師團，加上中華民國領事以及國際法庭法官都各有立場，各方脣槍舌戰，對比臺籍戰俘監視員黃冠智的沈默無語和淚水，讓劇迷們忍不住屏息觀賞，直呼：「看到差點停止呼吸！」

吳翰林在法庭戲的表現感動無數觀眾。（公視提供）

此外，《漂流之海-聽海湧紀錄片》的幕後花絮中，可見每個演員對該場法庭審判戲的高度投入，甚至能看到飾演日本指揮官的塚原大助，戲中態度始終剛強，卻在鏡頭外淚流不止，展現鐵漢柔情的一面。他近日頻來臺進行戲劇和劇團宣傳，被臺灣粉絲稱「《聽海湧》版阿部寬」，他笑言在日本確實也有人這麼說，不過他希望未來臺灣粉絲也能認明他本人是塚原大助。另外，飾演日本律師團助理的日本新秀松大航也在劇中對日本律師前輩及檢察官周厚安的提問，正好巧妙點出臺灣人複雜的命運，而他因劇中一連串幫助臺灣青年的發聲被臺灣粉絲暱稱為「可愛小律師」。

日本知名劇場演員塚原大助被讚是《聽海湧》的阿部寬。（公視提供）

而成為「流量密碼」的朱宥丞，「小弟」新海木德的身影再度出現時，大家就立刻陷入悲傷不捨的心情中。劇中更揭開最大「彩蛋」，也就是3兄弟的真實關係，原來他們在前往北婆羅洲的軍艦上，被長官要求取日本姓氏，這3位來自高雄的好朋友，想起家旁邊就是一片蔚藍大海，決定一起用「新海」作為姓氏，彷彿成為一家人，只是對比最後結局，3人幸福打鬧的畫面讓人更感心酸，也成為該集的第5個名場面。

黃冠智、吳翰林、朱宥丞在前往北婆羅洲的軍艦上，被要求取日本姓氏，一起取了「新海」。（公視提供）

最令人遺憾的是，黃冠智劇中迷路於深山時遇見一位北婆羅洲「伊班族」（Iban）原住民的奇幻情節，近日劇組得知這位「伊班族」演員Stanley Marxpison Leo Anak Richard Dael已經離世。這位原住民與黃冠智在劇中因語言不同而有溝通障礙，卻大方分享食物和指點道路，觀眾們看劇後都好奇該原住民所說的語言，實際上是「伊班語」。製作人林佳儒表示，雖然伊班族演員只有兩場戲，但為了更真實呈現北婆羅洲樣貌，毅然決定邀請這位伊班文化顧問，歷經3天舟車勞頓親身前來臺東拍攝地。但劇組近日嘗試告知他《聽海湧》播出消息時，才得知他已無法親眼看見這段演出，許多影迷感到唏噓不已，《聽海湧》團隊特此悼念這位獻身藝術的演員，盼他的演出能被銘記。