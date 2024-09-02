高雄市幅員遼闊，為補足公車末端、偏鄉路線不足，交通局自2014年推出公車式小黃，至今已有49條路線，每月服務超過16萬人次，今天宣布闢駛T801大社線，深入社區提升居民便利度。

交通局表示，大社地區過去時常遭反映大眾運輸不足問題，與地方居民多次溝通後，規畫公車式小黃T801大社線，由陽光大地社區行經大社果菜市場、大社區公所、楠梓火車站、建仁醫院至捷運都會公園站，平常日7時至17時提供服務，9月2日上線營運。

有關公車式小黃服務，交通局指出因為是以計程車服務，但車身會標示該路線編號及名稱，若要搭乘一樣要在站牌處等候配合時刻表，搭乘方式與公車相同，看到車輛應該招手提醒司機停車，計票方式也與一般公車無異，民眾可下載高雄iBUS APP或至高雄市公車動態資訊網，即時查詢公車式小黃路線與動態位置。

高雄因幅員遼闊，自2014年起首創推出公車式小黃服務，先接替公車行駛部分班次、末端路線及營運效率較不佳的地區，之後新闢路線服務人口密度較低的地區，有效降低政府補貼款支出同時提供更綿密路線，目前總計49條路線，每月均服務超過16萬人次。