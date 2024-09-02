壽司郎限時再推「炙燒牛舌」。（壽司郎提供／朱世凱台北傳真）

時間轉眼來到夏末初秋，迴轉壽司品牌以清涼對味的季節限定餐點，挑逗饕客食慾。爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS以鮭魚、螃蟹作主角，即起推6款美味，預期可提升會員數1成；壽司郎預告4日起推「夏末享食」，多款好料限量販售。

爭鮮本次推出的「金賞鮭蝦佐蟹黃」、「一番鮭鰈雙享」，是集結全球爭鮮壽司師傅競賽後，脫穎而出的頂尖品項，前者以鮮嫩鮭魚與濃醇蟹黃醬組合搭配，加Q彈蝦仁襯托；後者以新鮮鮭魚、比目魚與香醇海鮮醬多重疊加，傳遞豐盛海味。另針對秋蟹推「蟹膏蟹肉盛」，蟹膏與蟹肉絲加酥炸魚皮，十分有層次；「蟹膏紅蟹雙享」嚴選紅楚蟹腿搭蟹膏，鮮嫩開胃，當季「麵包蟹螯」和「麵包蟹身」也可嚐到。

30日前爭鮮會員至爭鮮迴轉壽司或爭鮮PLUS單筆消費滿500元，即贈「話題新品嚐鮮券」，10月1日至10月31日可至爭鮮迴轉壽司門市換「蟹膏紅蟹雙享」，或爭鮮PLUS門市換「金賞鮭蝦佐蟹黃」；9月底前至爭鮮迴轉或爭鮮PLUS門市，單筆消費滿額加送會員點數活動，滿600元加贈點數10點，滿800元加贈15點，點數有機會免費換壽司。

壽司郎4日起推「夏末享食」，多款好料包括「炙燒牛舌」、「烤牛肉押壽司」、「長鰭鮪腹」等，同時推「烤地瓜霜淇淋」、「地瓜聖代」提振食慾，數量均有限。